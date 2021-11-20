Иммунологи рассказали о редком последствии коронавируса

Люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах. Как рассказал URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, это может произойти из-за того, что инфекция поражает слуховые нервы или при диссеминированном поражении головного мозга.
«При шуме в ушах возможны два момента. Первый — это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови — прим. ред.) головного мозга», — сказал URA.RU Николай Крючков.
Крючков разъяснил, что происходит с головным мозгом при диссеминированном поражении. «Происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться. То есть может наблюдаться диссеминированная ишемия, не только слуховых областей мозга, не только ядер слухового нерва, не только коры соответствующих участков головного мозга, но и в целом», — добавил иммунолог
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU сравнил воздействие COVID-19 на нервные окончания с проблемами электроники у автомобиля. «Он повреждает нервные рецепторы, нервы. Представьте, что у машины на сигнализации нарушена проводка или датчики глючат, и будет зря пищать. Здесь примерно так же — поскольку вирус повреждает нервные окончания и рецепторы, может нарушаться работа органов чувств», — уточнил собеседник агентства.
Жемчугов рекомендовал россиянам обращаться к специалистам для решения проблем с постковидными проявлениями. «Это восстанавливается лекарствами. Схема реабилитации должна быть направлена на восстановление того, что нарушилось в результате ковида. В том числе и нервная система», — заключил доктор медицинских наук.
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