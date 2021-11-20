Избежать хаоса поможет сильнодействующая государственность, считает Владислав Сурков Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В России крайне рискованно ставить либеральные эксперименты во внутренней политике, считает бывший помощник президента РФ Владислав Сурков. По его мнению, это вызовет «неконтролируемые выбросы» гражданского раздражения, что приведет к необратимой дестабилизации системы.

«Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно. Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня „социального реактора“, чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации — смотрим примеры из 80-х и 90-х», — отметил Владислав Сурков в своей статье для портала «Актуальные комментарии».

Сурков также подчеркнул, что избежать хаоса поможет сильнодействующая государственность. Он отметил, что власть в первую очередь является инструментом снижения «социальной энтропии». Сурков отмечает, что любое государство неизбежно гибнет в борьбе с «многомятежными хотениями» собственных граждан.

Так, например, экс-помощник президента РФ считает, что начало XXI века в России когда-нибудь начнут вспоминать «как золотой век». По его словам, тогда власти «остановили лавину социального хаоса и вытащили травмированную страну из-под завалов перестройки» и добились 20 лет стабильности.

Сурков считает, что «социальная энтропия» очень токсична и с ней нельзя работать «в домашних условиях». Он привел в пример США, которые экспортируют «разнообразные беспорядки на мировой политический рынок». То же самое, по мнению Суркова, произойдет с Китаем, когда «внутренние противоречия Поднебесной перельются через край», после чего Пекин оспорит американское лидерство.

Экс-помощник президента РФ считает, что Россию также ждет расширение в связи с «социальной энтропией». «Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные предел. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», — пишет Сурков.

Ранее экс-помощник президента заявил, что все политические решения после цифровизации будут делегировать искусственному интеллекту. Сурков ожидает, что в будущем появятся «виртуальные республики». Граждане такой страны будут юридически обитать в ее суверенном цифровом облаке, а физически — в «обычном государстве» как иностранцы.