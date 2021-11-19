Самолет не смог улететь из Челябинска из-за сломанного туалета

Неполадки обнаружили в тот момент, когда самолет начал рулежку, уточнили в пресс-службе аэропорта Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании «Россия» не смог улететь из Челябинска в Санкт-Петербург из-за сломанного туалета. На борту в этот момент находились 116 пассажиров.

«Уборная оказалась неисправна в авиасудне А-319. Борт должен был лететь из столицы Южного Урала в Санкт-Петербург. Но как только самолет набрал высоту датчики показали, что есть неполадки. Чтобы починить туалет в самолете, понадобилось время», — передает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На борту самолета находились 116 пассажиров. После того, как неполадки были устранены, борт вылетел в Санкт-Петербург. По данным онлайн-табло на сайте челябинского аэропорта, рейс задержался всего на час.

В пресс-службе аэропорта Челябинска URA.RU сообщили, что самолет принадлежит авиакомпании «Россия». Неполадки обнаружились перед взлетом. В пресс-службе уточнили, что самолет только начал рулежку и не успел оторваться от земли. Действительно ли борту пришлось задержаться в Челябинске из-за проблем с туалетом, в аэропорту не уточнили.