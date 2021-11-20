Представитель инвалида не имеет претензий к врачам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура провела проверку в больнице Медногорска, где инвалид-колясочник полз к врачу на коленях и попал на видео. Правоохранительные органы не выявили нарушений, сообщили в Минздраве Оренбургской области на странице в Instagram.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с инвалидностью ползет по коридорам на прием к врачу. Его сняла одна из возмущенных пациенток. Женщина заявила, что ему не дали коляску, потому что она всего одна на всю больницу.

«По информации главного врача, больницу сегодня проверили представители прокуратуры города Медногорска», — говорится в сообщении. Отмечается, что нарушений не было найдено.

Кроме того, Минздрав опубликовал видео, на котором представитель мужчины с инвалидностью объяснила ситуацию. Она рассказал, что фельдшер предложила мужчине коляску, однако тот сам отказался, выбрав удобный для него способ передвижения. «Претензий к врачам мы никаких не имеем, он у нас передвигается так постоянно», — заявила женщина на видео. Она отметила, что намерена подать в суд на тех, кто снял это видео.