РЖД отменит более 40 поездов в России

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит или сократит более 40 пассажирских поездов из-за падения потребительского спроса. Об этом говорится в телеграмме ФПК.
Согласно документу, под сокращение попадают такие поезда как: № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс»), № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена/А.Бетанкур — двухэтажный состав»), № 92/91 Москва — Мурманск, № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира»). Также сократится число поездов № 709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж»), № 703/704 Москва — Нижний Новгород, № 705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж»), № 15/16 Волгоград — Москва, № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург, передает РБК.
Как отмечают в ФПК, в случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности. Кроме того, в пресс-службе отметили, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.
Ранее сообщалось, что российские железные дороги готовы ввести QR-коды для поездок. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. По его словам, все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами.
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