Бывшая компания Чубайса оказалась на грани разорения

Компания «Роснано», которая ранее находилась под руководством Анатолия Чубайса, признала, что не может сама погасить долги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Государственная компания «Роснано» обсудила с кредиторами и крупными держателями своих облигаций реструктуризацию своих долгов. На своем сайте акционерное общество сообщило, что это необходимо для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев».

«АО „Роснано“ объявляет, что провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности Общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок», — сообщается на официальном сайте «Роснано».

В пятницу, 19 ноября, Мосбиржа прекратила торги всеми выпусками облигаций госкомпании. Их общая сумма составила 70 миллиардов рублей. Биржа не указала, на какой срок и по какой причины останавливаются торги.

РБК со ссылкой на финансовую отчетность «Роснано» сообщило, что компания планирует привлечь дополнительное финансирование со стороны акционера — то есть государства. Вероятно, что без она будет не в состоянии сама обслуживать долг.

Российский политтехнолог Марат Баширов отметил, что задолженность «Роснано» перед кредиторами возникла за счет проектов, которые запустил еще бывший руководитель компании, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. «За сложными формулировками кроется констатация простого факта: взяли чужие деньги, не понятно, на что потратили и теперь новый менеджмент „Роснано“ должен каким-то образом вернуть кредиторам их деньги. Фактически „Роснано“ — банкрот и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов», — написал он в своем telegram-канале «Политджойстик».

Ранее инновационные институты развития России, в число которых входит «Роснано», уличили в неэффективном расходовании бюджетных средств. За 14 лет они потратили 965 миллиардов рублей. Директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников отметил, что основную ставку делали на венчур, стартапы и IPO на бирже, однако реализовать этот сценарий не удалось из-за неразвитого финансового рынка в РФ.