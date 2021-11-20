Челябинская область побила рекорд по числу заболевших COVID

В других регионах УрФО число заболевших снизилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за последние сутки заболело рекордное число жителей за все времчя пандемии. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 36 970 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 463 (6,7%) без клинических проявлений», — передает оперштаб в своем telegram-канале.

В Челябинской области 612 заболевших. Днем ранее врачи выявили коронавирус у 606 жителей. Умерли же за последний день 29 человек.

Ранее эпидемиолог вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России может снизиться через две недели. Он подчеркнул, что спад волны не означает уход эпидемии. Для полной победы над коронавирусом необходима массовая вакцинация, уточнил Бутенко.