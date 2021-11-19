В Центре Гамалеи назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

Единственный способ остановить распространение коронавируса — вакцинация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может снизиться через две недели. Такого мнения придерживается вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Сейчас тенденция [снижения заболеваемости коронавирусом] хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации», — отметил Бутенко в разговоре с радио Sputnik.

Однако он предупредил, что спад волны — отнюдь не означает уход эпидемии. Для полной победы над болезнью необходима массовая вакцинация, дополнил ученый.

Ранее стало известно, что в ноябре в России возможно появление новых штаммов коронавируса из-за несоблюдения гражданами коронавирусных рекомендаций. Бутенко отметил, что эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы многие россияне в это время не ездили в Турцию, Египет и другие страны. Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения.