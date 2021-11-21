Депутат Госдумы предложил поставить разделители на всех дорогах

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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Установка разделителей между полосами уменьшит количество ДТП, заявил Дмитрий Свищев Фото:

Для того, чтобы уменьшить количество смертельных ДТП, необходимо установить на всех дорогах разделители между полосами. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев, комментируя массовую аварию на Кутузовском проспекте в Москве.

«Не должно быть встречных полос без разделения. Это опасно. Это могут быть лихачи, может быть стечение обстоятельств, кому-то плохо стало, много разных причин может быть. Я говорю об этом постоянно уже на протяжении нескольких лет. Меня не слышат», — сказал Свищев в интервью Daily Storm.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве в массовом ДТП погиб известный блогер Саид Губденский. Как сообщили СМИ, блогер устроил «шашки» на дороге и ехал с превышением скорости. Перед смертью Губденский опубликовал видео, на котором устроил гонки по Москве с автомобилем Gelandewagen.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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