Депутат Госдумы предложил поставить разделители на всех дорогах

Установка разделителей между полосами уменьшит количество ДТП, заявил Дмитрий Свищев Фото: Анна Андреева © URA.RU

Для того, чтобы уменьшить количество смертельных ДТП, необходимо установить на всех дорогах разделители между полосами. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев, комментируя массовую аварию на Кутузовском проспекте в Москве.

«Не должно быть встречных полос без разделения. Это опасно. Это могут быть лихачи, может быть стечение обстоятельств, кому-то плохо стало, много разных причин может быть. Я говорю об этом постоянно уже на протяжении нескольких лет. Меня не слышат», — сказал Свищев в интервью Daily Storm.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве в массовом ДТП погиб известный блогер Саид Губденский. Как сообщили СМИ, блогер устроил «шашки» на дороге и ехал с превышением скорости. Перед смертью Губденский опубликовал видео, на котором устроил гонки по Москве с автомобилем Gelandewagen.