В ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер. Он врезался в авто бизнесмена из списка Forbes

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BMW принадлежало блогеру Саиду Губденскому (архивное фото) Фото:

В массовом ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский. Его автомобиль BMW врезался в Mercedes, который принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.

«BMW, устроившая аварию на Кутузовском, принадлежала блогеру Саиду Губденскому. Он и его пассажир погибли», — передает telegram-канал Mash. В Instagram блогера около 500 тысяч подписчиков.

По данным telegram-канала «112», Mercedes, в который врезалась BMW, принадлежит бизнесмену Тимашеву. Был ли предприниматель в авто на момент аварии, неизвестно.

Массовое ДТП на Кутузовском проспекте произошло днем 20 ноября. Несколько автомобилей столкнулись на дороге, в результате чего один человек вылетел из авто на проезжую часть, а еще несколько человек зажало в салоне авто.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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