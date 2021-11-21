Юристы рассказали, кому должны доплачивать за работу в праздники

За работу в праздники сотрудник может получить оплачиваемый выходной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне могут рассчитывать на оплату работы в двойном размере во время праздников вне зависимости от графика работы. Об этом URA.RU рассказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

«Есть положение трудового кодекса, которое обязывает работодателя точно также доплачивать за работу в праздничные дни людям, которые работают по графикам сменности, как и тем, кто работает на традиционной пятидневке. При попадании на такой день, работодатель должен оплачивать работу не менее, чем в двойном размере», — сказал Олег Бабич.

Он отметил, что есть постановление Конституционного суда, которое обязывает работодателей рассчитывать повышенную оплату с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат. «Речь не должна идти о двойном голом окладе. Возможен вариант, когда вместо повышенной оплаты он получает оплачиваемый выходной в другой день. Это по выбору работника», — объяснил юрист.

Управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин сообщил, что праздничные дни являются нерабочими не для всех. «Они должны просто работать по своему графику, не зависимо от того, на какие дни приходятся их смены. Если это непрерывное производство, то там других вариантов нет», — сказал собеседник агентства. По его словам, в трудовом договоре могут быть указаны конкретные обстоятельства, которые будут влиять на оплату труда работников во время праздников.