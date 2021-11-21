Разбившийся в ДТП блогер Губденский ехал на чужом автомобиле

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Блогер Саид Губденский погиб в массовом ДТП в Москве

Автоблогер Саид Губденский, погибший в массовом ДТП на Кутузовском проспекте, ехал за рулем чужого автомобиля. BMW M4 принадлежит Instagram-блогерше Марии Ширшовой.

«23-летняя Instagram-блогерша Мария Ширшова оказалась владелицей BMW M4, который накануне попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. За рулем элитной иномарки был блогер Саид Губденский», — сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Москве произошло массовое ДТП. Автомобиль, за рулем которого находился Губнеский, врезался в Mercedes. Он и его пассажир погибли. Как сообщили СМИ, перед аварией блогер устроил «шашки» на дороге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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