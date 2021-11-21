По словам Дмитрия Пескова, обвинять Россию в перемещении войск на своей территории — это неприлично Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия допускает возможность различных провокаций со стороны Запада, которые должны послужить оправданием якобы существующей угрозы вторжения России на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Провокаций нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Россию обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои войска из-за океана. Это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия проявляет «необычную» военную активность на границе с Украиной. В Евросоюзе потребовали от России отчитаться о перемещении войск вблизи украинской границы. Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает,, а США лишь нагнетают обстановку.