В Кремле допустили провокации Запада из-за Украины. Видео

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, обвинять Россию в перемещении войск на своей территории — это неприлично Фото:

Россия допускает возможность различных провокаций со стороны Запада, которые должны послужить оправданием якобы существующей угрозы вторжения России на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Провокаций нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Россию обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои войска из-за океана. Это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия проявляет «необычную» военную активность на границе с Украиной. В Евросоюзе потребовали от России отчитаться о перемещении войск вблизи украинской границы. Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает,, а США лишь нагнетают обстановку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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