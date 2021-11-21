Новый прожиточный минимум в России составит 12 654 рубля

Прожиточный минимум и МРОТ сделают выше инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прожиточный минимум в России в 2022 году составит 12 654 рубля на человека. Такие цифры приведены в поправке президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена на уровне 13 793 рубля. Для пенсионеров этот показатель составит 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Поправки были одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам, напоминает РИА «Новости».

18 ноября Путин предложил увеличить в 2022 году величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. Таким образом, МРОТ составит в следующем году 13 890 рублей, прожиточный минимум — 12 654 рубля.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на заявления властей о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Они прокомментировали выступление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что повышение прожиточного минимума в России с 2022 года затронет около 16 миллионов граждан, а эффект от увеличения МРОТ почувствуют три миллиона россиян.