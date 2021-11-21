Новый прожиточный минимум в России составит 12 654 рубля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Клипарт. Курган, мелочь, монеты, зарплата, денежные купюры, заработная плата, деньги, доход, купюры
Прожиточный минимум и МРОТ сделают выше инфляции Фото:

Прожиточный минимум в России в 2022 году составит 12 654 рубля на человека. Такие цифры приведены в поправке президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена на уровне 13 793 рубля. Для пенсионеров этот показатель составит 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Поправки были одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам, напоминает РИА «Новости».

18 ноября Путин предложил увеличить в 2022 году величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. Таким образом, МРОТ составит в следующем году 13 890 рублей, прожиточный минимум — 12 654 рубля.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на заявления властей о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Они прокомментировали выступление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что повышение прожиточного минимума в России с 2022 года затронет около 16 миллионов граждан, а эффект от увеличения МРОТ почувствуют три миллиона россиян.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...