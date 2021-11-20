Пользователи считают, что Татьяна Голикова слишком грустная, когда говорит о повышении МРОТ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Пользователи соцсетей со смехом и жалостью отнеслись к высказываниям вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, выступившей с заявлением о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Одни из-за этого посочувствовали российским чиновникам, другие повеселились от души.

Ранее Голикова заявляла, что повышение прожиточного минимума в России с 2022 года затронет около 16 миллионов граждан. А три миллиона россиян почувствуют эффект от увеличения МРОТ, приводит данные LIFE . Также будет осуществлена индексация пенсий выше инфляции. Поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, пишет Nation News. Власти выделили на это 30 миллиардов рублей, отмечает Vse42.ru.

Некоторые пожалели Голикову Скриншот с соцсети Tik-Tok

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