Пользователи соцсетей со смехом и жалостью отнеслись к высказываниям вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, выступившей с заявлением о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Одни из-за этого посочувствовали российским чиновникам, другие повеселились от души.
Ранее Голикова заявляла, что повышение прожиточного минимума в России с 2022 года затронет около 16 миллионов граждан. А три миллиона россиян почувствуют эффект от увеличения МРОТ, приводит данные LIFE. Также будет осуществлена индексация пенсий выше инфляции. Поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, пишет Nation News. Власти выделили на это 30 миллиардов рублей, отмечает Vse42.ru.