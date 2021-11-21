Песков оправдал сына за пост о гонках

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, его сын сделал репост скриншота Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его 17-летний сын Мики ничего не писал о смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, а только сделал репост. Ранее его сын в Instagram опубликовал сторис, в котором заявил, что продолжит гонять несмотря на смертельное ДТП с участием своего друга Саида Губденского.

«Это не он. Это скриншот перепостил», — заявил Песков в разговоре с изданием «Подъем».

Ранее сын Пескова прокомментировал смертельную аварию с участием блогера Саида Губденского. «Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2-3 дня, и начинается то же самое», — написал Мики в Instargam.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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