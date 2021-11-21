В Ростовской области из-за отравления погибли двое детей. Четыре человека в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, мед служба
Семья из шести человек отравилась неизвестным веществом Фото:

Шесть человек отравились неизвестным веществом в Ростовской области. Двое детей погибли.

ЧП произошло в станице Бессергеневской. «Семья из шести человек отравилась неизвестным веществом», — пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По информации «Интерфакса», двое детей скончались. Еще четверо доставлены в больницу. Среди пострадавших — еще двое детей, мальчик и девочка, они находятся в реанимации. Состояние родителей — средней тяжести. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать пищевое отравление.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...