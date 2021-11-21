Шесть человек отравились неизвестным веществом в Ростовской области. Двое детей погибли.
ЧП произошло в станице Бессергеневской. «Семья из шести человек отравилась неизвестным веществом», — пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По информации «Интерфакса», двое детей скончались. Еще четверо доставлены в больницу. Среди пострадавших — еще двое детей, мальчик и девочка, они находятся в реанимации. Состояние родителей — средней тяжести. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать пищевое отравление.
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