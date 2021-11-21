Терапевты перечислили болезни, которые вызывают потерю обоняния

Потерю или снижение обоняния могут вызвать различные респираторные заболевания, аллергии, а также поражения нервной системы. Об этом URA.RU рассказала главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко и главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.
«Аносмия или потеря запаха вызывается не только коронавирусной инфекцией. Потеря запаха вызывается и другими респираторными вирусами, правда, не столь стойкая. Аллергические риниты, вазомоторные риниты, а также заболевания с поражением центральной нервной системы, например, рассеянный склероз или синдром Альцгеймера тоже дают аносмию», — сказала Татьяна Чаленко.
Список дополнила терапевт Татьяна Романенко. «Этому могут способствовать любые заболевания полости носа, верхних дыхательных путей, любое ОРВИ, насморк, заложенность носа могут снижать наши обонятельные функции и, конечно, аллергические заболевания», — отметила собеседница агентства. В качестве примера она привела вазомоторный ринит.
Романенко подчеркнула, что для постановки верного диагноза нужно провести обследование. «Когда ко мне пациенты обращаются с тем, что у них нарушилось восприятие запахов, сформировалась гипоосмия или какосмия, когда кажется, что они чувствуют какие-то патологические запахи — это не всегда коронавирус. Нужно оценивать всю клиническую картину в комплексе. Безусловно, если у вас есть респираторные симптомы, то мы сдаем анализ на коронавирус. Есть масса других патологий, которые приводят к нарушению обонятельных ощущений», — объяснила врач.
Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как не перепутать коронавирус с другими заболеваниями. Он считает, что в период обострения сезонных заболеваний лучшим решением будет сдать два теста: на грипп и коронавирус.
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