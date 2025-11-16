Логотип РИА URA.RU
Тридцать один беспилотник сбили над небом РФ

17 ноября 2025 в 01:14
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За три часа над регионами России силы ПВО ликвидировали 31 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20 мск до 23 по московскому времени ПВО перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: десять — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по шесть — над Тульской и Орловской и по одному — над Брянской и Воронежской областями», — передали в военном ведомстве через официальным telegram-канал.

