Тридцать один беспилотник сбили над небом РФ
Более 30 БПЛА отразили над небом России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За три часа над регионами России силы ПВО ликвидировали 31 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 20 мск до 23 по московскому времени ПВО перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: десять — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по шесть — над Тульской и Орловской и по одному — над Брянской и Воронежской областями», — передали в военном ведомстве через официальным telegram-канал.
