France Info: ядерная торговля между Францией и Россией идет, несмотря на санкции

«Росатом» владеет единственным в мире предприятием, способным перерабатывать регенерированный уран перед его дообогащением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В воскресенье, 16 ноября, Greenpeace выразил протест против активизации ядерной торговли между Францией и Россией на фоне конфликта на Украине. По данным France Info, в субботу в порту Дюнкерка была зафиксирована погрузка переработанного урана на грузовое судно, предназначенное для отправки в Россию. Информация о происшествии поступила от Greenpeace France, который заснял процесс погрузки на видео.

France Info указывает, что это первый случай экспорта регенерированного урана (РПУ) в Россию, зафиксированный Greenpeace за более чем три года. «Росатом» владеет единственным в мире предприятием, способным перерабатывать регенерированный уран, после чего он может быть дообогащен в России или Нидерландах и превратиться в обогащенный регенерированный уран (ERU). По данным Greenpeace France, судно регулярно заходит в Дюнкерк для выгрузки урана, но ранее речь шла об обогащенном или природном уране.

Контракт между EDF и дочерней компанией «Росатома» Tenex на переработку регенерированного урана был подписан в 2018 году и оценивается в 600 миллионов евро. Эти операции не подпадают под действие международных санкций, введенных против России.