Мизулина заявила о росте антицерковных трендов в интернете

Мизулина рассказала о росте негатива против церкви в соцсетях
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В российских соцсетях активно создаются негативные тренды против церкви, веры и традиционных ценностей. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, негатив распространяется среди детей и молодежи сознательно.
«Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Я тоже считаю, что это такая история в общем контексте работы против церкви», — отметила Мизулина в программе «Песочный интерес» в эфире радио Sputnik.
Мизулина подчеркнула, что тренды, которые оскорбляют чувства верующих, активно распространяются среди детской аудитории, прежде всего через TikTok. По ее мнению, дети видят подобные материалы в соцсети и начинают им подражать.
Ранее Мизулина предложила законодательно закрепить право человека на отказ от использования интернета. Она заявила, что современные технологии ведут к усилению контроля за человеком и ведут к тому, что в скором времени станет необходимо защищать право человека на отказ от использования технологий.
