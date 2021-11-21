Захарова заявила о создании военной базы НАТО у российских границ

НАТО создает плацдарм у российско-эстонской границы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она расценила проведение совместных военных учений Эстонии и США.
«Американская дипмиссия сообщила о том, что в ходе маневров отрабатываются „нетрадиционные методы доставок“. Даже представлять себе не хочу, о чем это они. В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и „сопряжения“ вооруженных сил, не несут и нести не могут», — написала Захарова.
Она отметила, что учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом. Это, по словам Захаровой, только подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России. «Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России», — подчеркнул Шойгу. В МИД РФ также сообщили, что линия поведения НАТО в отношении России становится все более агрессивной, пишет агентство Nation News. Власти США сообщили, что выделят 50 млн долларов на проектирование военных объектов в Прибалтике.
Подписывайтесь на URA.RU в