21 ноября 2021

Супруга раскрыла причину смерти актера из «Ворониных»

© Служба новостей «URA.RU»
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Артист скончался на 43-м году жизни Фото:

Российский актер Михаил Зубов, известный ролями в сериалах «Воронины» и «Ищейки», умер в результате заболевания коронавирусом и пневмонией. Об этом рассказала его супруга Наталья Гердт.

Артист скончался на 43-м году жизни. Жена Зубова рассказала, что причиной смерти артиста стал коронавирус и пневмония. Мужчина находился в реанимации 13 дней, передает «Пятый канал».

Зубов дебютировал в кино в 2018 году. Он снялся в таких картинах, как «Ласточка», «Тренер», «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и других.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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