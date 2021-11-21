Супруга раскрыла причину смерти актера из «Ворониных»

Российский актер Михаил Зубов, известный ролями в сериалах «Воронины» и «Ищейки», умер в результате заболевания коронавирусом и пневмонией. Об этом рассказала его супруга Наталья Гердт.
Артист скончался на 43-м году жизни. Жена Зубова рассказала, что причиной смерти артиста стал коронавирус и пневмония. Мужчина находился в реанимации 13 дней, передает «Пятый канал».
Зубов дебютировал в кино в 2018 году. Он снялся в таких картинах, как «Ласточка», «Тренер», «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и других.
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