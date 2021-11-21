Финансист: как изменятся пенсии в России после обещания Путина

Пенсионный прожиточный минимум в России могут увеличить по страховым пенсиям до 18 840 рублей, а по социальным до 10 465 рублей. Об этом заявил ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя.
Согласно действующим бюджетным планам Минфина, с 1 января страховые пенсии должны быть проиндексированы на 5,9%, а социальные на 7,7%. Однако президент России Владимир Путин заявил, что пенсии увеличат на уровень выше фактической инфляции в 2022 году.
«Если ориентироваться хотя бы на показатели текущей инфляции, то пенсионный прожиточный минимум надо будет поднять по страховым пенсиям на 8,1%, то есть до 18 840 рублей, а по социальным доплатам примерно на 10%, то есть до 10 465 рублей. Такое решение, наверное, возможно», — прокомментировал обещание президента Задоя в разговоре с
Ранее также сообщалось, что Путин объявит о новой единовременной выплате для пенсионеров на Новый Год. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей. Об этом заявлял экономист Андрей Лобода.
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