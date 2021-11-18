Путин пообещал увеличить пенсии россиян в 2022 году

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Президент пообещал увеличение пенсий в 2022 году выше уровня инфляции Фото:

В России проиндексируют пенсии граждан на уровень выше фактической инфляции в 2022 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации президента, и депутаты над этим думают», — заявил Путин на совещании по социальным вопросам, которое транслировалось на «России 24».

Ранее Путин заявил, что в России необходимо поднять минимальный размер оплаты труда до 12 тысяч 654 рублей в месяц в 2022 году. Президент отметил — в Конституции закреплена норма о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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