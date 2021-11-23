Юрист заявил о снижении налогов для части россиян в 2022-м

В 2022 году некоторых предпринимателей ждет снижение налоговых ставок или вовсе освобождение от обязанности уплачивать налог. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, новая льгота распространится на тех, кто оказывет услуги в сфере общественного питания.
«Это значит, что рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания и иные объекты общественного питания получат возможность значительно поправить свое материальное положение в результате этой налоговой льготы. Кроме того, данные предприятия, при численности персонала свыше 250 человек, смогут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке», — указал юрист в разговоре с «Прайм».
Новая льгота распространяется на те предприятия, доход которых за предшествующий календарный год не превысил 2 миллиарда рублей. При этом удельный вес доходов в общей сумме должен составлять не менее 70%. Также, по словам Соловьева, организациям больше не нужно будет сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею представителей бизнеса исключить повышение ставки налога с привязкой к дивидендам. В проекте закона устанавливается повышенная ставка налога на прибыль, если бизнес направляет деньги не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов, пишет RT.
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