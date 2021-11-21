21 ноября 2021

Глава МИД Украины похвастался срывом запуска «Северного потока-2»

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, огнеопасно газ, газопровод, газовая труба
Украина поставила себе в заслугу задержки с запуском «Северного потока — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» является результатом усилий Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«„Северный поток — 2“ давно должен быть запущен, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с Евросоюзом и Еврокомиссией будем и впредь требовать, чтобы „Северный поток — 2“ подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее глава «Оператора ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что у Украины есть «очень большие шансы» чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2», несмотря на то, что он уже построен. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о колоссальных потерях для Украины из-за запуска «Северного потока — 2» и угрозе мировой безопасности. Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2». В Кремле заявили, что задержки в сертификации газопровода связаны не с политическими причинами, а с тонкостями европейского законодательства. «Нафтогаз Украины» допускает возможное обжалование в немецком суде решения о сертификации «Северного потока — 2», передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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