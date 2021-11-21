Глава МИД Украины похвастался срывом запуска «Северного потока-2»

Украина поставила себе в заслугу задержки с запуском «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» является результатом усилий Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«„Северный поток — 2“ давно должен быть запущен, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с Евросоюзом и Еврокомиссией будем и впредь требовать, чтобы „Северный поток — 2“ подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее глава «Оператора ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что у Украины есть «очень большие шансы» чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2», несмотря на то, что он уже построен. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о колоссальных потерях для Украины из-за запуска «Северного потока — 2» и угрозе мировой безопасности. Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2». В Кремле заявили, что задержки в сертификации газопровода связаны не с политическими причинами, а с тонкостями европейского законодательства. «Нафтогаз Украины» допускает возможное обжалование в немецком суде решения о сертификации «Северного потока — 2», передает RT.