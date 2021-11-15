«Нафтогаз»: Украина мешает «Северному потоку-2» из жадности

«Северный поток-2» лишит Украину около двух миллиардов долларов, заявил Юрий Витренко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запуск газопровода «Северный поток-2» лишит Украину примерно двух миллиардов долларов. С таким прогнозом выступил глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко, добавив, что именно из-за этого Киев активно выступает против российского проекта.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если „Северный поток-2“ будет запущен», — сказал Витренко Reuters. Он отметил, что эта сумма будет эквивалентна 1,5% ВВП Украины.

Именно по этой причине Киев пытается помешать запуску российского газопровода, признался Витренко. Он также выразил надежду, что США наложит санкции на проект, так как он, по мнению Витренко, угрожает мировой безопасности.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран. При строительстве Россия не раз столкнулась с проблемами из-за согласования проекта.

Ранее сенаторы от Республиканской партии США внесли поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции в отношении организаций и лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Ограничения предполагают заморозку активов в США, запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, запрет на въезд в США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз для лиц, связанных с проектом.