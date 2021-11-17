Кремль: в сертификации «Северного потока — 2» нет политики

Россия считает «Северный поток — 2» очень важным проектом как для себя, так и для Европы, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Задержки в сертификации газопровода «Северный поток — 2» связанны с тонкостями европейского законодательства, а не с политическими причинами. Об этом рассказа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Компания-оператор выполняет все требования регулятора. Российская сторона убеждена, что проект важен и для Европы и для нас. Политических причин в действиях германского регулятора нет. Есть протоколы, нормы законодательства европейского на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования законодательства, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», — передает слова Песков корреспондент URA.RU.

Представитель президента также отметил, что вопрос об увеличении поставок газа по уже существующим маршрутам исключительно коммерческий вопрос. «Это зависит от дополнительных заявок, готовности „Газпрома“ их выполнить. Это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика», — заключил Песков.

Ранее Германия временно прекратила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что такое решение вызвано политическими мотивами, пишет RT. Приостановка сертификации газопровода может затянутся на месяц, сообщает «Национальная служба новостей».