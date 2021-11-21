Свердловчанин с QR-кодом устроил скандал в торговом центре

Охрана ТЦ стала проверять не только QR-коды, но и паспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Житель Екатеринбурга (Свердловская область) с QR-кодом не смог пройти в торговый центр «Радуга Парк». Охранники на входе в торговый центр попросили предъявить паспорт, но мужчина ответил отказом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам мужчина.

«Пошел в торговый центр „Радуга Парк“ пройтись по магазинам, присмотреть вещи на зиму. Я привитый. У меня стоят оба компонента вакцины „Спутник V“. Есть QR-код. Я им пользовался уже раз 10. Везде спокойно пускали, а тут начали требовать паспорт. На каком основании, я не понимаю», — посетовал мужчина.

По словам горожанина, из-за отказа предъявить паспорт охрана не пропустила его в торговый центр. «Я отказался показывать паспорт. Я сказал дату рождения, полные ФИО, но им оказалось этого мало. Они хотели, чтобы я подтвердил код паспортом, а это уже нарушение. Я не обязан демонстрировать свой паспорт охранникам в торговых центрах. Такого закона нет. Я знаю, кому обязан предоставить паспорт и при каких обстоятельствах», — отметил екатеринбуржец.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу торгового центра «Радуга Парк». На момент публикации ответа не поступило. Также был направлен запрос в федеральный оперштаб, где пояснили, что последние поправки в указ об особом режиме обязывают собственников определенных помещений обеспечивать контроль документов, которые должен иметь человек, заходящий в COVID-free зону. «Куар-код или справка о вакцинации или перенесенной болезни, или медотвод плюс результат ПЦР-теста, а также документа, удостоверяющего личность. Человек имеет право не предъявлять документ, удостоверяющий личность. Однако в таком случае, собственник помещения имеет право не допустить его в помещение», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута (ХМАО) с QR-кодом не смогла пройти в торговый центр. Система выдала информацию о том, что превышен лимит проверки данного кода. Женщине пришлось искать оригинал сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах, чтобы ее пустили в торговый центр.