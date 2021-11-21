Россиянку не пустили в ТЦ из-за лимита на проверку QR-кода

Жительница Сургута (ХМАО) с QR-кодом не смогла пройти в торговый центр. Система выдала, что превышен лимит проверки данного кода.
«Превышено допустимое количество проверок данного QR-кода за последние 10 минут. Только второй раз за день воспользовалась кодом, а мне система выдает, что лимит превышен. И у моей мамы такая же ситуация», — передает слова женщины «Сургутинформ-ТВ».
Женщине пришлось искать оригинал сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах, чтобы ее пустили в торговый центр. Вероятно, проблема была вызвана очередным сбоем в системе.
Ранее из-за сбоя на портале госуслуг 300 тысяч человек временно лишились сертификатов о вакцинации, а их QR-коды стали недействительными. Впоследствии ошибка была устранена. Минздрав и Минцифры РФ выступили с совместным заявлением, что сертификаты о вакцинации от коронавируса по-прежнему будут действительны на протяжении года.
Подписывайтесь на URA.RU в