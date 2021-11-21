21 ноября 2021

Россиянку не пустили в ТЦ из-за лимита на проверку QR-кода

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, qr-код, ржд, жд вокзал челябинск, QR код, пригородные кассы
В системе проверки QR-кодов произошел очередной сбой Фото:
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Жительница Сургута (ХМАО) с QR-кодом не смогла пройти в торговый центр. Система выдала, что превышен лимит проверки данного кода.

«Превышено допустимое количество проверок данного QR-кода за последние 10 минут. Только второй раз за день воспользовалась кодом, а мне система выдает, что лимит превышен. И у моей мамы такая же ситуация», — передает слова женщины «Сургутинформ-ТВ».

Женщине пришлось искать оригинал сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах, чтобы ее пустили в торговый центр. Вероятно, проблема была вызвана очередным сбоем в системе.

Ранее из-за сбоя на портале госуслуг 300 тысяч человек временно лишились сертификатов о вакцинации, а их QR-коды стали недействительными. Впоследствии ошибка была устранена. Минздрав и Минцифры РФ выступили с совместным заявлением, что сертификаты о вакцинации от коронавируса по-прежнему будут действительны на протяжении года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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