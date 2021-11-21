В доме свердловчанина нашли взрывчатку и наркотики

ФСБ задержала свердловчанина, который хранил дома 180 взрывателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель поселка Красный (Свердловская область) держал дома артиллерийские снаряды, патроны и наркотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу (ЦВО). Свердловчанин задержан и ожидает суда.

«По месту жительства у задержанного обнаружены и изъяты два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны различного калибра», — говорится в сообщении пресс-службы (есть в распоряжении URA.RU). Кроме этого, в его доме нашли наркотики.

По версии следствия, свердловчанин незаконно купил боеприпасы, однако источник поставок соответствующих предметов не уточняется. Возбуждено три уголовных дела. Предполагается, что приговор могут вынести до конца года.

Ранее сотрудники ФСБ сообщали, что за месяц были задержаны 15 свердловчан, подозреваемых в терроризме. У них нашли самодельные взрывные устройства.