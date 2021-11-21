21 ноября 2021
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19 ноября 2021

Источник: непривитых чиновников мэрии Екатеринбурга лишили денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбург, администрация екатеринбурга, мэрия екатеринбурга
Решение коснется нескольких десятков человек (всего в администрации работают больше тысячи) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники администрации Екатеринбурга, которые не привились от коронавируса, остались без ежегодной материальной помощи в размере оклада (в основном, 18-20 тысяч рублей). Об этом URA.RU сообщили несколько источников в городской власти.

«Обычно в конце года выплачивается так называемая материальная помощь на оздоровление, которую можно потратить на бассейн, фитнес и так далее. Вся администрация пишет заявления на такую помощь. А те, у кого прививок нет, не пишут», — поделился один из собеседников. По словам другого источника, от мэра Алексея Орлова ждут соответствующего постановления. «Оно коснется порядка 40 человек», — уточнил муниципальный служащий.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU не подтвердила эту информацию. «Тем более, что вакцинировано у нас 99% сотрудников. Сколько не прошли вакцинацию? У меня такой информации нет. Как я понимаю, это все люди, которые предоставили медотвод», — сказала она.

Как писало URA.RU, с конца октября в горадминистрации, как и в других властных учреждениях области, действуют строгие COVID-ограничения. В первую очередь, это пропуск в здание по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации или недавно перенесенном заболевании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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