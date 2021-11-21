21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

В Екатеринбурге продают билеты на закрытую вечеринку. Адрес раскроют тем, кто скинул деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Антисветский репортаж_2. Екатеринбург, дискотека, шар
В соцсети и мессенджерах указывается, что вечеринка будет масштабной Фото:

В Екатеринбурге продают билеты на закрытую клубную вечеринку, которая состоится 26 ноября. На мероприятии выступят ди-джеи из Перми, Челябинска, Тюмени, Омска, Ревды и Екатеринбурга. Об этом сообщается на странице zzipeople в приложении Instagram.

«Dark Room будет вторым танцполом на GOA PARTY 26 Ноября и в топку сложности. С 21:00 до 11:00 на всех танцполах отыграет 31 DJs», — сообщается в посте. В фотографии к посту указано, что дискотека пройдет в секретном месте в стиле GOA PARTY. Билеты продаются через сообщения в директ.

Как сообщало URA.RU, c 30 октября по 7 ноября в соседней Тюменской области анонсировалась большая вечеринка формата Secret Place. Информация об этом обсуждается в закрытых чатах мессенджеров. При этом режимом повышенной готовности в вышеуказанный период в регионе был введен строгий запрет на проведение массовых мероприятий.

На закрытой вечеринке выступят DJ из нескольких городов Урала

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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