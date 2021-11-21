В Екатеринбурге продают билеты на закрытую вечеринку. Адрес раскроют тем, кто скинул деньги

В Екатеринбурге продают билеты на закрытую клубную вечеринку, которая состоится 26 ноября. На мероприятии выступят ди-джеи из Перми, Челябинска, Тюмени, Омска, Ревды и Екатеринбурга. Об этом сообщается на странице zzipeople в приложении Instagram.
«Dark Room будет вторым танцполом на GOA PARTY 26 Ноября и в топку сложности. С 21:00 до 11:00 на всех танцполах отыграет 31 DJs», — сообщается в посте. В фотографии к посту указано, что дискотека пройдет в секретном месте в стиле GOA PARTY. Билеты продаются через сообщения в директ.
Как сообщало URA.RU, c 30 октября по 7 ноября в соседней Тюменской области анонсировалась большая вечеринка формата Secret Place. Информация об этом обсуждается в закрытых чатах мессенджеров. При этом режимом повышенной готовности в вышеуказанный период в регионе был введен строгий запрет на проведение массовых мероприятий.
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