Челябинцы назвали сумму пенсии, на которую они комфортно проживут

По мнению челябинцев, им будет достаточно 40 900 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы назвали среднюю сумму пенсионных начислений, которой бы им хватило для комфортной жизни. По данным портала SuperJob, челябинцам на пенсии достаточно получать 40 900 рублей в месяц.

«На государственную пенсию и личные накопления рассчитывают по-прежнему 23 и 13% соответственно. Достойная пенсия, по мнению жителей Челябинска, составляет 40,9 тысячи рублей в месяц (+8% к ожиданиям 2019 года)», — сообщили специалисты в исследовании.

Специалисты добавили, что Челябинск попал в топ-3 городов, жители которого собираются жить на зарплату и после достижения пенсионного возраста (38%). По сравнению с 2019 годом их количество выросло на треть.