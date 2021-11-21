21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Челябинцы назвали сумму пенсии, на которую они комфортно проживут

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению челябинцев, им будет достаточно 40 900 рублей в месяц Фото:

Челябинцы назвали среднюю сумму пенсионных начислений, которой бы им хватило для комфортной жизни. По данным портала SuperJob, челябинцам на пенсии достаточно получать 40 900 рублей в месяц.

«На государственную пенсию и личные накопления рассчитывают по-прежнему 23 и 13% соответственно. Достойная пенсия, по мнению жителей Челябинска, составляет 40,9 тысячи рублей в месяц (+8% к ожиданиям 2019 года)», — сообщили специалисты в исследовании.

Специалисты добавили, что Челябинск попал в топ-3 городов, жители которого собираются жить на зарплату и после достижения пенсионного возраста (38%). По сравнению с 2019 годом их количество выросло на треть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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