Школьники РФ установили рекорд на международной олимпиаде

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Клипарт. Сургут, школа, астрономия, солнечная система, планеты
Российские школьники установили рекорд в олимпиаде по астрономии Фото:

Сборная школьников из РФ установила рекорд в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Об этом сообщает Министерство просвещения России.

«Сборная России установила абсолютный рекорд в олимпиаде по астрономии и астрофизике. В этом году 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике проходила с 14 по 21 ноября 2021 года», —- говорится в сообщении в официальном telegram-канале министерства.

Отмечается, что в олимпиаде, которая проходила в дистанционном формате, участвовали 62 команды из 48 стран. Каждая из стран-участниц могла заявить по два коллектива.

Ранее российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике и обновили абсолютный рекорд. Олимпиада проходила дистанционно на Тайване с 17 мая в два тура. В ней участвовали более 180 школьников из 23 стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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