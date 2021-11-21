По предварительным данным, водитель выехал на встречку Фото: «Центроспас-Югория»

Минувшим вечером на 124 километре трассе Сургут-Когалым 23-летний водитель отечественного автомобиля LADA устроил смертельное ДТП, выехав на встречку. В результате погибли пассажир и сам водитель легковушки, девятилетний ребенок получил травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

Выехав на полосу встречного движения, водитель столкнулся с КамАЗом, затем легковушку отбросило на в проезжающий Freightliner Фото: «Центроспас-Югория»

«По предварительным данным, автомобиль „Лада“, под управлением 23-х летнего водителя, двигаясь со стороны г. Сургут в сторону г. Когалым, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. От удара автомашину „Лада“ отбросило в проезжающий автомобиль Фредлайнер», — рассказал пресс-секретарь.

Водитель и пассажир скончались на месте аварии. Ребенка 2012 года рождения доставили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и причины ДТП — взяты образцы крови водителя, на месте работают правоохранители.

Ранее URA.RU сообщало, что на тюменской «трассе смерти» погиб житель Свердловской области. Погибший был водителем большегруза Volvo. Ему «в лоб» въехала Toyota Rav 4, осуществлявшая обгон.