Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 26 ноября примет участие во встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и министром экономики Пакистана Омаром Айюб Ханом. Совещание о сотрудничестве двух стран пройдет в Доме Севастьянова в Екатеринбурге, сообщил областной департамент информполитики.
«В Екатеринбурге пройдет седьмое заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Представлять интересы Свердловской области на международной площадке будет губернатор Евгений Куйвашев», — рассказали в департаменте.
Предполагается, что Шульгинов и Айюб Хан будут председательствовать на встрече. По ее окончании запланировано подписание двухсторонних документов между Россией и Пакистаном.
Министр Шульгинов в начале сентября планировал приехать в Екатеринбург, чтобы пообщаться с руководителями регионов УрФО о подготовке к зиме. Позднее планы изменились, совещание перенесли в Сургут (ХМАО). На встрече Шульгинов публично заявлял, что у него нет претензий к регионам по подготовке к отопительному сезону.
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