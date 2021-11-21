21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Свердловский губернатор примет двух министров. Один из них — иностранец

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в студии телеканала
Евгений Куйвашев представит область на международном совещании Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 26 ноября примет участие во встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и министром экономики Пакистана Омаром Айюб Ханом. Совещание о сотрудничестве двух стран пройдет в Доме Севастьянова в Екатеринбурге, сообщил областной департамент информполитики.

«В Екатеринбурге пройдет седьмое заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Представлять интересы Свердловской области на международной площадке будет губернатор Евгений Куйвашев», — рассказали в департаменте.

Предполагается, что Шульгинов и Айюб Хан будут председательствовать на встрече. По ее окончании запланировано подписание двухсторонних документов между Россией и Пакистаном.

Министр Шульгинов в начале сентября планировал приехать в Екатеринбург, чтобы пообщаться с руководителями регионов УрФО о подготовке к зиме. Позднее планы изменились, совещание перенесли в Сургут (ХМАО). На встрече Шульгинов публично заявлял, что у него нет претензий к регионам по подготовке к отопительному сезону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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