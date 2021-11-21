Жители Магнитогорска выступили против строительства мечети

Магнитогорцы просят построить на пустыре объекты социальной инфраструктуры (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска (Челябинская область) выступают против строительства мечети. На официальных страницах мэрии в социальных сетях опубликовано сообщение, что на участке у дома № 35 по улице Тевосяна появится именно этот объект. В ответ магнитогорцы оставили около сотни негативных комментариев.

«Здравствуйте! Что планируется на пустыре через дорогу от Тевосяна 35? Может, запланировать парк? Территория большая и желающих горожан будет много, чтоб там погулять», — написал житель на официальной странице администрации «Магнитогорск» во «ВКонтакте».

В ответ в мэрии сообщили, что данный земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование для размещения комплекса мусульманской мечети местной мусульманской организации «Махалля». В непосредственной близости от указанной в обращении территории расположены скверы «им. Космонавта Поповича» и «Молодежный».

В мэрии также добавили, что в текущем году проведены мероприятия по устройству нового парка «Южный». В своих комментариях жители пишут, что вместо мечети хотели бы видеть парк, больницу или спортшколу. По мнению магнитогорцев, в новом микрорайоне необходимо развивать социальную инфраструктуру.

В Магнитогорске на улице Грязнова в 2004 году была построена Соборная мечеть. На сегодня это одна из самых больших мечетей в регионе.