21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге переделают Плотинку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через Исеть сделают интерактивной зоной для знакомства с историей города, просмотра VR-концертов и выступления Cirque du Solei Фото:

К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге Исторический сквер на Плотинке переделают под главный парк студенческих игр. Власти определились, как он будет выглядеть. Экспертное жюри, куда входили городские и областные чиновники, деятели культуры, выбрало концепцию «Meet your tomorrow — встречаемся завтра», подготовленную дирекцией городских праздничных мероприятий совместно с event-бюро 5/4 и музеем истории Екатеринбурга.

Ранее за этот же вариант проголосовали участники опроса на сайте мэрии (проходил с 26 октября по 4 ноября). Итоговое заседание прошло 18 ноября.

Победитель предложил разделить парк Игр на несколько зон, выполненных в конструктивистском стиле. Здесь будут проходить концерты, интерактивные шоу, мастер-классы и фестивали. Площадка будет работать со 2-го по 20 августа. Как писало URA.RU, в 2022 году Исторический сквер также ждет капремонт, который ранее анонсировал градоначальник Алексей Орлов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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