Участника протестов в сквере Екатеринбурга отправили к психиатрам

Свердловчанин Иван Ноговицын, который в 2019 году участвовал в протестах в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг).
«Ноговицына Ивана освободить от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных уголовным законом деяний», — говорится в отрывке постановления, опубликованном в официальном telegram-канале митрополита. Согласно тексту, Ноговицына отправили на принудительное лечение.
Его будут наблюдать психиатры в профильном учреждении. Суд постановил, что лечение он будет проходить в стационаре общего типа.
URA.RU обратилось к начальнику отдела по информационному обеспечению деятельности Свердловского областного суда Ирине Тощевой. Она пообещала уточнить информацию о деле.
После участия Ноговицына в протестах против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра против него завели уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам и участие в них. Других участников протестов привлекли к административной ответственности.
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