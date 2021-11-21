21 ноября 2021
20 ноября 2021
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Участника протестов в сквере Екатеринбурга отправили к психиатрам

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Ивана Ноговицына освободили от ответственности и отправили лечиться у психиатров Фото:
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Битва за храм Святой Екатерины

Свердловчанин Иван Ноговицын, который в 2019 году участвовал в протестах в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг).

«Ноговицына Ивана освободить от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных уголовным законом деяний», — говорится в отрывке постановления, опубликованном в официальном telegram-канале митрополита. Согласно тексту, Ноговицына отправили на принудительное лечение.

Его будут наблюдать психиатры в профильном учреждении. Суд постановил, что лечение он будет проходить в стационаре общего типа.

URA.RU обратилось к начальнику отдела по информационному обеспечению деятельности Свердловского областного суда Ирине Тощевой. Она пообещала уточнить информацию о деле.

После участия Ноговицына в протестах против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра против него завели уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам и участие в них. Других участников протестов привлекли к административной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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