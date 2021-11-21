Жительнице Перми, умершей от коронавируса, выдали QR-код

Жительница Лысьвы (Пермский край), которая умерла от коронавируса, получила QR-код через портал Госуслуг. Об этом написала ее родственница в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».
«У моего мужа заболела бабушка, 08.11 пришел положительный результат на ковид, позже бабушки не стало. Потом ей присвоили QR-код», — рассказывает пользователь соцсети. На приложенном скрине с Госуслуг указана дата выздоровления 20 ноября.
Как рассказала женщина, ее родственница из Лысьвы заболела и сначала долго не могла вызвать врача. Врач пришел только через два дня и назначил лечение. Через несколько часов после того, как у женщины подтвердился коронавирус, она скончалась. Через 12 дней, 20 ноября, погибшей пришел QR-код о перенесенном заболевании в личном кабинете Госуслуг.
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