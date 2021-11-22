Риелтор: медики заработали на пандемии и теперь скупают квартиры

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Новый вакцинальный пункт в КРК Мегаполис. Челябинск, медсестра, медицина, врач, вакцинация
Доход вырос у медиков, которые работают с коронавирусной инфекцией, заявляет эксперт Фото:

В Москве медики стали чаще брать ипотеку на недвижимость, количество медработников взявших ипотечный кредит увеличилось на 3%. Это происходит из-за роста дохода сотрудников медучреждений в связи с доплатой за работу с коронавирусом, утверждает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Эта тенденция по всей России, не только по Москве. Доходы медиков выросли в связи с пандемией», — заявила эксперт в беседе с «Ридусом». По ее словам, банки оценивают платежеспособность клиентов, поэтому медики для кредитных организаций сейчас в приоритете.

У некоторых работников медучреждений рост дохода составил около 20%, сообщила Редько. Эксперт отметила, что изменения касаются только тех, кто работает с COVID-19. В следующем году также ожидается рост спроса на ипотечные кредиты среди медиков, заявила риэлтор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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