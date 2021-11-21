Шадринская компания «Дон» запустила асфальтовый завод, построенный с участием инвестиционного агентства Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска пожаловались на сильный запах гари и выбросы от работы асфальтобетонного завода «Дон», который недавно открылся в черте города. Фото черного снега и видео дыма из трубы с территории завода шадринцы опубликовали в паблике «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте».

«Так выглядит снег во дворах домов 87, 89 ул. Красноармейская! А также присутствует специфический запах! Последствия открытия асфальтобетонного завода!», — написал анонимный автор в группе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте» под фотографиями черного от выбросов снега.

В комментариях шадринцы пишут, что местные жители не смогут садить овощи в огородах. «Сейчас невозможно будет что-то там садить. Вся земля отравлена. Необходимо перенести этот завод за пределы города», — написала Татьяна Исаева.

По словам шадринского общественника Александра Андрюкова, жители домов по улице Красноармейская пожаловались на сильный запах гари. «Я написал заявление в полицию, сейчас проводится проверка. К вопросу подключилась общественная палата города. Нужно выяснить, как могли запустить асфальтобетонный завод в черте города», — сообщил URA.RU общественник Александр Андрюков.

Бухгалтер предприятия «Дон» сообщила, что асфальтобетонный завод был запущен в тестовом режиме. «Мы реализуем инвестиционный проект при поддержке инвестиционного агентства Курганской области. Мы его реализовали практически на 90%. В тестовом режиме завод запускался, с соблюдением всех эксплуатационных требований. Делаются необходимые замеры», — сказала бухгалтер предприятия, добавив, что завод находится рядом с элеватором и другими промышленными предприятиями Шадринска.

URA.RU направило запрос в администрацию Шадринска. На момент публикации ответ не поступил.

После запуска асфальтобетонного завода в Шадринске жители почувствовали резкий запах и гарь, на снегу появился черный налет фото: группа «Подслушано. Шадринск» во «ВКонтакте»

Шадринцы делятся в соцсетях фотографиями с последствиями запуска нового завода фото: группа «Подслушано. Шадринск» во «ВКонтакте»