СМИ: министру культуры Пермского края подыскали новую должность

Вячеслав Торчинский может стать куратором строительства здания для галереи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с переходом на новую должность. Как ожидается, чиновник краевого правительства станет курировать строительство здания Пермской государственной художественной галереи.

«Краевые власти предложили Вячеславу Торчинскому возглавить дирекцию строящегося здания Пермской художественной галереи», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что назначение чиновника может состояться в начале декабря.

URA.RU не удалось получить комментарий Торчинского. Номер его телефона, известный редакции, оказался недоступен для связи. В пресс-службе минкультуры Пермского края на звонок агентства не ответили, в ведомство направлен запрос. Торчинский возглавил министерство культуры Прикамья в апреле 2018 года. До этого он занимал пост начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.

Новое здание галереи предполагается построить в пространстве так называемого культурного кластера, где располагался завод имени Шпагина. Сейчас на месте строительства ведутся археологические раскопки.