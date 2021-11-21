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19 ноября 2021

СМИ: министру культуры Пермского края подыскали новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, пленарное заседание, торчинский вячеслав, законодательное собрание пермского края
Вячеслав Торчинский может стать куратором строительства здания для галереи Фото:

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с переходом на новую должность. Как ожидается, чиновник краевого правительства станет курировать строительство здания Пермской государственной художественной галереи.

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«Краевые власти предложили Вячеславу Торчинскому возглавить дирекцию строящегося здания Пермской художественной галереи», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что назначение чиновника может состояться в начале декабря.

URA.RU не удалось получить комментарий Торчинского. Номер его телефона, известный редакции, оказался недоступен для связи. В пресс-службе минкультуры Пермского края на звонок агентства не ответили, в ведомство направлен запрос. Торчинский возглавил министерство культуры Прикамья в апреле 2018 года. До этого он занимал пост начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.

Новое здание галереи предполагается построить в пространстве так называемого культурного кластера, где располагался завод имени Шпагина. Сейчас на месте строительства ведутся археологические раскопки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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