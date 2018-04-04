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Главные новости Пермского края
11:03  04 апреля 2018 0

Назначен новый министр культуры Пермского края

Интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь – мое будущее». Пермь, решетников максим, торчинский вячеслав
Максим Решетников объявил о назначении Торчинского на заседании Заксобрания Пермского краяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министерство культуры Пермского края возглавил Вячеслав Торчинский, до этого занимавший пост начальника департамента культуры и молодежной политики. Галина Кокоулина, возглавлявшая министерство до сегодняшнего дня, может вернуться на пост директора Пермской филармонии, который она занимала в течение 12 лет — с 2005 по 2017 год.

О назначении Торчинского губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил на заседании правительства Пермского края. «Вячеслав Маркович долгое время занимался вопросами культурной среды. Те проекты, которые начаты, я прошу не бросать. Кроме того, будет много новых задач», — сказал Решетников.

Между тем об отставке Кокоулиной «URA.RU» писало ранее в «Слухах». Отмечалось, что претензий к экс-министру не было. Однако очень многие приходили к губернатору с рассуждениями о том, «почему бы не назначить министром» заместителя главы администрации Перми Вячеслава Торчинского.

Дарья Корчак
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