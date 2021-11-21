В Кургане очередной скандал из-за стройки дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана после начала строительных работ на площадке дома №117а по ул. Мяготина получили ингаляционное отравление. Экскаватор разрыл котлован, после чего жители соседнего дома почувствовали себя плохо. Об этом URA.RU рассказали курганцы, которые обращались к медикам, предоставив в редакцию копии медицинских заключений.

«Семь жителей дома №98а по ул. Кирова почувствовали себя плохо после рытья котлована работниками застройщика [ООО „Газинвест“]. После того как за считанные минуты яму (10*5 м и примерно 5 м в глубину) напомнила зловонная жижа, у жителей возникли слезотечение, головокружение, головная боль, приступы удушливого кашля и аритмии. Четверо обратились в больницу, где был установлен диагноз ингаляционного отравления неизвестным веществом», — пояснили пострадавшие курганцы.

Предприниматель Оксана Ковалева, которая арендует офис в доме по соседству со стройкой, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что застройщик начал рыть котлован без фактического проведения геологических изысканий на расстоянии 7, 9 и 20 метров от окружающих стройку жилых домов. «В итоге, строители похоже наткнулись на месторождение газа (метана или другого болотного газа — пока точно неизвестно, нужно исследовать). В итоге застройщик устроил жителям ближайшего от котлована дома „газовую камеру“ в собственном жилище», — написала Ковалева.

В медзаключениях говорится, что курганцам установлен диагноз: ингаляционного отравления неизвестным веществом. При ухудшении самочувствия рекомендована госпитализация в больницу. Владелец ООО «Газинвест» Александр Бабочкин комментировать ситуацию отказался. В Роспотребнадзор направлен запрос по поводу проверки качества воздуха. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что жители Кургана жаловались Путину на строительство дома. Прокуратура нашла нарушения в документации. Мэрия отозвала разрешение на строительство дома.