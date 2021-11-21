Врачи в ЯНАО чуть не подрались из-за пациента

Пациенты больницы стали свидетелями конфликта врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врачи салехардской окружной клинической больницы (СОКБ) едва не подрались из-за пациента. По словам свидетельницы конфликта Марии Ямсиной, хирург хотел, чтобы больного осмотрел уролог, а тот посчитал, что на него взваливают лишнюю работу. Сообщение об этом женщина разместила в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде»

«Уролог сцепился с хирургом. Между ними произошла большая ссора. Уролог поливал хирурга грязью и грозил набить „морду“. А причина ссоры — пациент, как я поняла, которого хирург просил перевести в отделение, чтобы его осмотрел уролог», — говорится в сообщении женщины.

Также она отмечает, несмотря на то, что конфликт происходил за закрытыми дверями ординаторской, посетителям больницы было хорошо слышно, о чем спорят врачи. В пресс-службе СОКБ URA.RU сообщили, что ссора между специалистами действительно была. «По произошедшему инциденту руководством отделения было вынесено замечание участникам конфликта», — сообщили в медучреждении. Также там отметили, что конфликт никак не характеризует профессиональные навыки врачей.

Ранее сообщалось, что в салехардской больнице уже возникали серьезные конфликт. Однако в прошлый раз ссора разгорелась между посетителями медучреждения из-за очереди и дошла до драки.