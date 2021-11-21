Курганские полицейские нашли сотни покупателей QR-кодов

В Кургане расследуют продажу QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Курганские полицейские обнаружили более 100 человек, которые купили QR-коды. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В результате следственно-оперативных мероприятий установлены более 100 граждан, приобретавших сертификаты без фактического проведения вакцинации. Ранее оперативники УМВД России по Курганской области пресекли противоправную деятельность граждан, оформлявших за денежное вознаграждение сертификаты профилактической прививки от COVID-19», — говорится на сайте полиции.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Курганской области расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Двое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, еще один подозреваемый под домашним арестом. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных и следственных мероприятий.

URA.RU сообщало, что в здании поликлиники №2 по ул. Гоголя, где 2 ноября работали силовики, прошла выемка документов. По данным инсайдеров, в Кургане QR-код можно было купить по цене от 1500 до 3000 рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении трех человек. Задержана работник поликлиники, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах. Также задержаны двое посредников, подыскивавших желающих за денежное вознаграждение приобрести поддельный QR-код. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.