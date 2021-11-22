Экономист предрек дефицит продуктов из-за регулирования цен в РФ

Регулирование цен убьет экономику, считает Николай Кульбака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Регулирование цен на продукты может привести к их дефициту на полках магазинов. Таким мнением с URA.RU поделился доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Если Совет Федерации постарается создать комитет по регулированию цен, то это будет лучший способ угробить экономику. Потому что любое регулирование цен приводит к тому, что на рынке будет возникать либо дефицит товара, либо его избыток — то, что было в Советском Союзе. Поэтому ничего хорошего в регулировании цен нет. Я надеюсь, что ума хватит этим не заниматься», — сказал Николай Кульбака.

По его словам, защититься от мировых тенденций с помощью этого инструмента не получится. «Наша страна все равно торгует товарами. И если постараться таким образом защититься от мировых тенденций, то просто будет уничтожено производство тех успешных отраслей, которые торгуют на мировых рынках», — отметил экономист.

Главный оппонент Ельцина, заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академии Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов считает, что в РФ не станут регулировать цены на продовольствие. «Конечно, должно было быть регулирование, но его не будет. Это очередная пустышка. Торговцы, спекулянты, мошенники поднимают цены и делают все, что хотят», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, брать цены под контроль необходимо. «Когда была Римская империя, с тех пор существует регулирование. Это идиоты наши, так называемые реформаторы, вбили в головы нормальных людей то, что никакого регулирования не должно быть. Попробуйте в Америке поднять цены на продукты питания. Посмотрите, с каким регулированием вы столкнетесь: магазин закроют, а вас посадят в тюрьму», — объяснил Хасбулатов. Он считает, что в каждой стране своя стоимость товаров. «Никакого отношения к нашим продуктам питания не имеют международные цены. В каждой стране они свои. Там продукты, которые у нас продаются можно купить гораздо дешевле», — заключил заведующий кафедрой мировой экономики.

Ранее в Совете Федерации рассказали о планах создать комиссию для выработки законодательных мер по регулированию цен на продукты. Сенатор Евгений Савченко заявил, что российский рынок плохо защищен от мировых тенденций.